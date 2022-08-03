СБУ разоблачила миллионную ботоферму

Ботоферму возглавлял гражданин РФ, проживающий в Киеве. Сама же группировка занималась дискредитацией руководства Украины. Через интернет злоумышленники массово распространяли дезинформацию, в том числе и о деятельности военно-политического руководства страны (сюда входит недавний фейк о якобы конфликте между Зеленским и Залужным).
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