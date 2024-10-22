Залужный написал первую из трилогии книгу о войне — СМИ

22 октября 2024, 11:45

Издание "Бабель" пишет, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал книгу "Моя война", которая стала первой в трилогии.

Книга вскоре появится в книжных магазинах, а Залужный уже работает над второй частью.



В книге экс-главнокомандующий описывает разные периоды своей жизни, начиная с детства и заканчивая 24 февраля 2022 года. Несколько глав посвящены полномасштабному вторжению рф в Украину.



Две следующие книги из трилогии называются "Наша война" и "Их война".