Кіберполіція викрила організаторів ботоферм, які поширювали ворожу пропаганду

20 июля 2023, 8:45

Профілактичні заходи під умовною назвою «Ботоферма» тривали упродовж місяця. Проведено 21 санкціонований обшук та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 250 GSM-шлюзів, близько 150 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Загалом для функціонування ботоферм було задіяно понад 100 осіб.Зловмисники використовували спеціальне обладнання й програмне забезпечення для реєстрації тисяч облікових записів ботів у різних соцмережах із подальшим запуском реклами, що порушувала норми та законодавство України.Окрім поширення ворожої пропаганди, акаунти використовувалися для несанкціонованого поширення в інтернеті персональних даних громадян України, у схемах інтернет-шахрайства та розсилки завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення об’єктів власності.Відкрито кримінальні провадження за ст. 361, ст. 361-2, ст. 190, ст. 259 Кримінального кодексу України.