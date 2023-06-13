СБУ ліквідувала у Вінниці проросійську ботоферму

13 июня 2023, 12:15

Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну ботоферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів.



Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Готових «ботів» фігуранти продавали або здавали в оренду російським SMM-агенціям, що працюють «під дахом» спецслужб рф.Тільки на «оренді» одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 грн. Гроші отримували як через власні криптогаманці, так і на банківські картки.За матеріалами справи, російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового «розгону» прокремлівських наративів. Зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні.Також інтернет-агітатори рф виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки рашистів, у тому числі на міжнародній арені.Для цього подавали інформаційні «вкиди» від імені «пересічних» громадян, які нібито проживають в Україні і на території ЄС.За даними слідства, організаторами ботоферми виявились троє жителів Вінниці. Спеціалізоване обладнання вони встановили в орендованому гаражі.Під час обшуків за його адресою та у помешканнях фігурантів виявлено:▪️ комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності;▪️ 3 тис. SIM-карт українських та європейських операторів мобільного зв’язку;▪️ 13 SIM-шлюзів та інше обладнання і програмне забезпечення;▪️ банківські картки, через які вони отримували гроші від «клієнтів».