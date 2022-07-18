18 июля 2022, 15:45

Швеція задонатила 1,7 млрд гривень на підтримку ЗСУ

Відповідне рішення уряд країни ухвалив 6 липня.

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко подякував уряду Швеції за потужну підтримку України.


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