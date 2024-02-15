Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT

15 февраля 2024, 11:45

За даними видання, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Цього разу не через незгоду із заходами, спрямованими проти росії, а через Китай.

Пропозиція не позбавлена суперечностей, оскільки вона передбачає запровадження санкцій проти трьох китайських компаній та однієї індійської. Аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів.Якщо пропозицію буде схвалено, це буде перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС.