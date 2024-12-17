У Європейському союзі закликають посилити санкції проти російських металів

17 декабря 2024, 12:15

Агентство ознайомилося з листом в якому йдеться про те, що десять країн Європейського Союзу запропонували подальші санкції проти Росії, які стосуються зокрема торгівлі російськими металами, такими як алюміній, для подальшого скорочення доходів Москви.

За подальші санкції проти російських металів висловилась зокрема Польща, яка в січні 2025 року переймає піврічне головування в Раді ЄС від Угорщини.Серед інших підписантів листа — країни Балтії, Данія, Ірландія, Румунія, Швеція, Чехія та Фінляндія.

«Оскільки метали є найважливішим джерелом доходів для росії, окрім викопного палива, ми також повинні запровадити додаткові заборони на імпорт металів», — йдеться в листі.