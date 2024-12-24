73% українців підтримують ідею відновлення ядерної зброї, – опитування КМІС

20% виступають проти. Однак рівень підтримки знижується до 46%, якщо це означатиме втрату західної підтримки та санкції.
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