21 марта 2024, 10:45

Туреччина "здаватиме" США компанії, що порушують санкції проти Росії

Влада Туреччини домовилася зі США про нову «схему дотримання санкцій» щодо Росії, пише турецька газета Hürriyet.

До цього Вашингтон негайно вводив обмеження проти турецьких компаній, якщо вони підозрювалися у комерційних зв'язках із Росією.

Однак тепер Вашингтон спочатку повідомлятиме Анкару про свої підозри і запитуватиме необхідну інформацію. Туреччина, у свою чергу, зобов'язалася проводити розслідування на вимогу США та доповідати про їхні результати до Вашингтона. Також «при необхідності» Анкара сама вживатиме заходів щодо компаній, які співпрацюють з Росією, зазначає Hürriyet.
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