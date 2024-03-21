Туреччина "здаватиме" США компанії, що порушують санкції проти Росії

21 марта 2024, 10:45

Влада Туреччини домовилася зі США про нову «схему дотримання санкцій» щодо Росії, пише турецька газета Hürriyet.

До цього Вашингтон негайно вводив обмеження проти турецьких компаній, якщо вони підозрювалися у комерційних зв'язках із Росією.Однак тепер Вашингтон спочатку повідомлятиме Анкару про свої підозри і запитуватиме необхідну інформацію. Туреччина, у свою чергу, зобов'язалася проводити розслідування на вимогу США та доповідати про їхні результати до Вашингтона. Також «при необхідності» Анкара сама вживатиме заходів щодо компаній, які співпрацюють з Росією, зазначає Hürriyet.