Туреччина та Німеччина сперечаються через кебаб

30 сентября 2024, 13:45

Єврокомісія дала Німеччині та Туреччині півроку, щоб урегулювати суперечку про рецепт донер-кебабу.

Туреччина хоче, щоб страва готувалась згідно з турецькими правилами: у лаваші або на підкладці з рису з куркою, яловичиною та бараниною, які специфічним чином маринуються та нарізаються.Анкара вважає, що донери потрібно готувати лише за класичним рецептом і не можна використовувати інгредієнти, що відходять від канону. В іншому випадку для цієї страви вимагають використовувати іншу назву.Німеччина виступила проти. У німецькому варіанті страва подається у питі з капустою або салатом та соусами.