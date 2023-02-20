Huawei допомагає постраждалим унаслідок землетрусу регіонам Туреччини

20 февраля 2023, 14:45

Huawei надсилає допомогу Туреччині, де тривають масштабні рятувальні роботи через землетрус, який забрав тисячі життів.

Компанія передала країні радіоблоки, генератори та мобільні базові станції, щоб допомогти усунути проблеми зі зв'язком у регіонах, що постраждали внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччина стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Стихія залишила тисячі людей без домівок. Понад 40 000 людей загинуло, що є рекордом для країни за останнє десятиліття. Землетрус увійшов до переліку найбільш смертоносних катастроф століття, перевершивши руйнівні наслідки цунамі в Японії у 2011 році.Тож, Huawei збільшує обсяги допомоги Туреччині і надсилає ще більше продуктів першої необхідності постраждалим у регіонах, де стався землетрус."Ми робимо все можливе, щоб підтримати наших громадян, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині. Окрім нашого внеску у розмірі 6 млн турецьких лір, на які було закуплено 500 пристроїв зв’язку і 3 800 пічок, ми надіслали 98 посилок з продуктами харчування і першої необхідності у постраждалі регіони, щоб підтримати наших співробітників", — коментує представництво Huawei у Туреччині.