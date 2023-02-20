20 февраля 2023, 14:45

Huawei допомагає постраждалим унаслідок землетрусу регіонам Туреччини

Huawei надсилає допомогу Туреччині, де тривають масштабні рятувальні роботи через землетрус, який забрав тисячі життів.

Компанія передала країні радіоблоки, генератори та мобільні базові станції, щоб допомогти усунути проблеми зі зв'язком у регіонах, що постраждали внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччина стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Стихія залишила тисячі людей без домівок. Понад 40 000 людей загинуло, що є рекордом для країни за останнє десятиліття. Землетрус увійшов до переліку найбільш смертоносних катастроф століття, перевершивши руйнівні наслідки цунамі в Японії у 2011 році.

Тож, Huawei збільшує обсяги допомоги Туреччині і надсилає ще більше продуктів першої необхідності постраждалим у регіонах, де стався землетрус.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати наших громадян, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині. Окрім нашого внеску у розмірі 6 млн турецьких лір, на які було закуплено 500 пристроїв зв’язку і 3 800 пічок, ми надіслали 98 посилок з продуктами харчування і першої необхідності у постраждалі регіони, щоб підтримати наших співробітників", — коментує представництво Huawei у Туреччині.
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