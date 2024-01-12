Землетрус магнітудою 2,4 бали стався поблизу ядерного полігону в Північній Кореї

12 января 2024, 10:15

За даними Корейського метеорологічного управління, землетрус стався на глибині 20 кілометрів за 41 кілометр на північний захід від міста Кілджу - саме тут розташований ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

Наразі невідомо чи був землетрус спричинений саме використанням ядерної зброї на підземному полігоні, проте відкидати цей варіант не варто. Цілком можливо, що саме попередні випробування зробили район навколо міста більш сейсмонебезпечним - останніми місяцями в Кілджу сталася низка невеликих природних землетрусів.Ядерне випробування 2017 року спричинило землетрус магнітудою 6,3, за даними Геологічної служби США, і викликало звукові хвилі, зафіксовані сейсмографами по всьому світу.