Ajax Systems відкриває завод у Туреччині

14 мая 2022, 0:10

Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems відкриває перший завод за кордоном — у місті Стамбул, Туреччина.



На новому заводі площею 8300 м² буде виготовлятися вся лінійка пристроїв Ajax, дублюючи існуюче виробництво в Україні. Ajax Systems вже почали формувати локальну виробничу команду і на першому етапі готові найняти щонайменше 400 людей. У планах виробництва випускати мінімум 150 000 пристроїв на місяць.

Запуск нових виробничих потужностей за кордоном був у планах компанії ще задовго до війни, і є логічним продовженням масштабування виробництва.Відкриття нового заводу в Стамбулі — стратегічний крок, спрямований на диверсифікацію виробничих потужностей, запланований компанією. Ми вибрали Туреччину за сукупністю факторів: наявність професіоналів у галузі виробництва, інфраструктура, умови вільної економічної зони, рівень податків, якість підрядників, близькість до наших основних ринків. Нове виробництво посилить розвиток продуктів Ajax та прискорить вихід на нові ринки.Ми щиро віримо, що розмаїття талантів і культур створює найкращі продукти та рішення. І завжди робили ставки на локальні команди. Тому раді повідомити, що сьогодні відкриваємо нашу першу вакансію на виробництві у Туреччині — General Manager, Manufacturing Plant Operations, Олександр Конотопський, CEO Ajax Systems.Ajax Systems повністю відновили існуюче виробництво та розробку продуктів в Україні, активно наймають спеціалістів на завод та розширюють R&D команду. Ці виробничі потужності й надалі залишаються в Україні. Крім того, компанія має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.