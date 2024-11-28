Ajax Systems представила DoorBell, IndoorCam та нову продуктову сегментацію

28 ноября 2024, 14:15

Ajax Systems вже вшосте провела Ajax Special Event — щорічну презентацію своїх найновіших технологій і пристроїв. Минулі події вже переглянули понад 2 мільйони глядачів онлайн.

Цього року офлайн-події об'єднали професіоналів на 132 заходах у 43 країнах. Презентація була присвячена новинам та релізам у всіх категоріях продуктів Ajax:

- IndoorCam

- DoorBell

- MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

- Hub BP Jeweller

- SpeakerPhone Jeweller

- Curtain Outdoor Jeweller

Компанія також представила ряд оновлень софту та сервісів, які покращують інтеграцію, зручність використання та загальну ефективність екосистеми безпеки Ajax.



Ajax Systems продемонструвала, що не тільки продовжує брати нові вершини на арені захисту від вторгнення, а й впевнено розвивається у відносно нових для себе сферах пожежної безпеки, комфорту і автоматизації, а також відеоспостереження. Продукти різних категорій легко інтегруються в одну систему Ajax і підсилюють один одного.



Крім того, були представлені стратегічні зміни в сегментації портфоліо Ajax. У результаті з'явилися чотири нові категорії продуктів - Захист від вторгнення, Пожежна безпека, Комфорт і автоматизація, а також Відеоспостереження. Таке комплексне рішення пропонує численні переваги для кінцевих користувачів і безмежні можливості розвивати бізнес для професіоналів у сфері безпеки.



Ajax Systems оновлює сегментацію свого портфоліо

Ajax Systems стрімко зростає і демонструє вражаючий темп релізів. Щороку портфоліо поповнюється на 30 унікальних продуктів. Проте така швидкість має побічні ефекти — портфоліо стає дещо заплутаним. Щоб зробити його простішим й інтуїтивно зрозумілим, компанія змінює його сегментацію.





Відбудеться кілька ключових змін. Відтепер портфоліо має чотири нові категорії, а саме Захист від вторгнення, Пожежна безпека, Комфорт і автоматизація, а також Відеоспостереження. У категорії Захист від вторгнення — стався ще один розподіл. Вона тепер має дві лінійки: Baseline та Superior. Baseline представлена бездротовими пристроями Jeweller лише для захисту від вторгнення. Superior містить поліпшені бездротові пристрої Jeweller і всі дротові пристрої Fibra, які призначені для вимогливих проєктів. Також у цій лінійці з'явилися власні моделі хабів — Hub Hybrid (2G/4G), які невдовзі стануть Superior Hub Hybrid (2G/4G).



IndoorCam: Професійна безпека для дому та бізнесу

Ajax Systems анонсувала вихід одного з найбільш довгоочікуваних своїх пристроїв — IndoorCam, Wi-Fi камери відеоспостереження з ІЧ сенсором, вбудованим ШІ та резервним каналом звʼязку. Ця камера ідеально служитиме вдома, в ресторані, в магазині або на будь-якому іншому об’єкті, де дротові рішення будуть незручними.

Пристрій оснащено камерою 4 Мп з технологією HDR та ІЧ підсвічуванням на відстань до 8 метрів, тому картинка детальна і чітка як вдень, так і вночі. ІЧ сенсор виявляє рух на відстані до 4 метрів, тоді як вбудований ШІ розпізнає людей, тварин і транспорт. Камера має високочутливий мікрофон і якісний динамік для двостороннього звʼязку без ехо та фонового шуму.



Доступність: IndoorCam буде доступна для замовлення у першому кварталі 2025 року.



DoorBell: Професійний захист на вході в приміщення



Категорія відеоспостереження отримує очевидне доповнення — Ajax DoorBell, відеодзвінок із вбудованим штучним інтелектом, ІЧ сенсором та керуванням у застосунках.



DoorBell пропонує чудову якість зображення. Він має камеру 4 Мп із технологію HDR, а також ІЧ підсвічування на відстані до 6 метрів, тому зображення завжди чітке попри умови освітлення. Ще у ньому реалізовані власні рішення компанії для глушіння шуму й ехо, а також він має значно вищий рівень гучності порівняно з іншими пристроями на ринку. Користувачі зможуть добре чути і говорити розбірливо, навіть якщо відеодзвінок використовується в шумних місцях.

Однак те, чим команда Ajax пишається найбільше, — це можливості звʼязку в DoorBell. Основний канал зв’язку — це, звісно, Wi-Fi, але з неймовірною дальністю до 500 метрів за відсутності перешкод. Це до 5 разів більше, ніж пропонують конкуренти. Навіть якщо з’єднання через Wi-Fi зникне, DoorBell все ще на звʼязку з хабом Ajax завдяки резервному каналу зв’язку — радіопротоколам Jeweller і Wings. Пристрій ніколи не перетворюється на цеглину.



Доступність: DoorBell буде доступний для замовлення у першому кварталі 2025 року.



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller — датчик руху з широкою варіативність встановлення. Пристрій можна встановити на висоті від 2 до 4 м. Його камера має широкі горизонтальний і вертикальний кути огляду, але при цьому не має сліпих зон. Тож датчик охоплює велику площу, а тому ідеальний для віддалених і промислових обʼєктів, будмайданчиків, складів та ангарів. Проте також може захищати офісні будівлі та приватні будинки.



Доступність: MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller буде доступний для замовлення у четвертому кварталі 2024 року.



Hub BP Jeweller: Безпека без потреби в електроживленні

Захист незайнятої нерухомості стає ще простішим з релізом Hub BP Jeweller. Це хаб, який не потребує живлення від мережі, а тому ідеально підходить для захисту незайнятих будинків, будівельних майданчиків і офісів, що тимчасово не використовуються. Централь доступна у двох версіях — з корпусом і без нього. Її живлення можуть забезпечувати внутрішні батареї від Ajax або внутрішні чи зовнішні батареї від сторонніх виробників. Батареї можуть бути як перезарядні, так і неперерядзарядні. Також хаб має удосконалений режим економії заряду батареї для вражаючої автономності.

Важливо, що Hub BP Jeweller також сумісний із зовнішньою антеною ExternalAntenna. Вона забезпечує безперебійний радіозвʼязок там, де є перешкоди, як-от залізобетонні стіни. ExternalAntenna посилить звʼязок Jeweller чи Wings, а також стільниковий.



Доступність: Hub BP Jeweller та ExternalAntenna вже доступні для замовлення.



SpeakerPhone Jeweller, модуль для аудіоверифікації тривог

Одна з новинок цьогорічного Ajax Special Event — це SpeakerPhone Jeweller, перший голосовий модуль в екосистемі Ajax. Він призначений для прямих викликів між моніторинговою компанією та об’єктом. У разі тривоги оператор пульта миттєво зв’язується з об’єктом, щоб поспілкуватися з присутніми там людьми або щоб послухати шуми й оцінити ситуацію.

Доступність: SpeakerPhone Jeweller вже доступний для замовлення.



Curtain Outdoor Jeweller: Перша лінія захисту

Curtain Outdoor Jeweller — це бездротовий датчик руху "штора" для захисту зовнішнього периметра. Пристрій має розроблену з нуля оптичну систему, а також три режими й подвійну систему виявлення руху, що разом гарантують мінімальний ризик хибних тривог. Рух виявляється завдяки оптичній системі на основі лінзи Френеля, двох ІЧ сенсорів, а також алгоритму аналізу даних SmartDetect.

Доступність: Curtain Outdoor Jeweller вже доступний для замовлення.