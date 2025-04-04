Ajax Systems випустила IndoorCam: Wi-Fi камеру відеоспостереження з ІЧ датчиком

4 апреля 2025, 0:02

Компанія випустила нову камеру – Ajax IndoorCam. Створена для приватних осель, невеликих офісів, малого та середнього бізнесу, камера поєднує в собі зручність Wi-Fi технології та професійні стандарти безпеки Ajax. IndoorCam гарантує надійний моніторинг завдяки вбудованому ШІ, шифруванню даних та резервному каналу звʼязку на основі радіопротоколу Jeweller.



Пристрій оснащено камерою 4 Мп з технологією HDR та ІЧ підсвічуванням на відстань до 8 метрів, тому картинка детальна і чітка як вдень, так і вночі. ІЧ сенсор виявляє рух на відстані до 4 метрів, тоді як вбудований ШІ розпізнає людей, тварин і транспорт. Камера має високочутливий мікрофон і якісний динамік для двостороннього звʼязку без відлуння та фонового шуму. Це гарантує високу якість звуку.

Ajax IndoorCam пропонує стабільне зʼєднання, приватність, а також безперешкодну інтеграцію з системами безпеки Ajax. Камера розроблена з урахуванням принципів конфіденційності та безпеки даних. Усі дані системи надійно зберігаються на території Європейського Союзу, що гарантує відповідність європейським стандартам захисту даних. Відеозаписи шифруються під час зберігання та передавання, що запобігає несанкціонованому доступу..IndoorCam гарантує надійний захист приватності для кінцевих користувачів. Після встановлення системи контроль над нею має лише кінцевий користувач — жодних лазівок чи прихованих шляхів доступу. У застосунку Ajax у вкладці Приватність користувачі можуть у будь-який момент надавати, змінювати або відкликати доступ до відео наживо й архіву. Доступ до візуальних даних отримають лише авторизовані користувачі з правами, визначеними адміністратором системи.Цінність відеозапису з камери безпеки визначається тим, наскільки швидко до нього можна отримати доступ та проаналізувати. Завдяки зберіганню відео на відеореєстраторі Ajax NVR чи хмарному сховищі Ajax Cloud Storage, а також зручній навігації1 архівом, IndoorCam забезпечує легке керування відео — як для моніторингу в реальному часі, так і для перегляду минулих подій. JetSparrow — пропрієтарний протокол передавання відео, розроблений для миттєвого доступу до відеопотоків і архівів. Він забезпечує високу швидкість завантаження, що гарантує плавний перегляд відео наживо та навігацію архівом без затримок.Щоб забезпечити максимальну надійність IndoorCam, її можна додавати на хаб Ajax — це додатковий резервний канал звʼязку, який підвищує загальну стабільність системи. IndoorCam підтримує стабільне Wi-Fi зʼєднання на відстані до 500 метрів за відсутності перешкод. У разі втрати зʼєднання Wi-Fi камера продовжує передавати події, тривоги та фото через захищені пропрієтарні радіопротоколи Jeweller і Wings. Завдяки дальності звʼязку з хабом до 1700 метрів IndoorCam залишається на звʼязку навіть у випадку встановлення у великих приміщеннях.IndoorCam легко інтегрується в систему безпеки Ajax. Увесь процес не вимагає особливих зусиль і займає менш ніж 10 хвилин. Додати IndoorCam у систему можна за лічені секунди, адже інженерам монтажу достатньо лише відсканувати QR-код. Після підключення камери, керувати її налаштуваннями та здійснювати тестування можна за допомогою застосунків Ajax для смартфонів та ПК, а також посилити захист від вторгнення, синхронізуючись із датчиками Ajax. Із налаштуванням відеосценаріїв: у разі спрацьовування певних датчиків Ajax камера автоматично починає запис, забезпечуючи миттєве візуальне підтвердження тривоги.