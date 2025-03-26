Ajax Systems випустив відеодзвінок DoorBell із вбудованим ШІ

26 марта 2025, 12:45

Компанія анонсує реліз Ajax DoorBell — відеодзвінок із вбудованим штучним інтелектом, ІЧ сенсором та керуванням у застосунках.



Пристрій легко інтегрується в екосистему Ajax і гарантує виняткову ефективність та впевненість у безпеці.



Основна функція Ajax DoorBell — повідомляти користувача про гостей у реальному часі без затримок. Щойно хтось дзвонить у двері, користувач Ajax отримує сповіщення, бачить хто за дверима, і може одразу поспілкуватися з гостем у застосунку. Власні технології Ajax забезпечують чітку, безперебійну комунікацію для обох сторін.

Відеодзвінок також виконує роль камери відеоспостереження: сповіщає про рух людей, тварин або транспорту, записує відео на відеореєстратор Ajax NVR, або Ajax Cloud Storage, який невдовзі з’явиться серед cервісів Ajax. Також пристрій інформує охоронні компанії навіть без Wi-Fi — через хаб Ajax.Ajax DoorBell пропонує чудову якість зображення. Він має камеру 4 Мп із технологію HDR, а також ІЧ підсвічування на відстані до 6 метрів, тому зображення завжди чітке попри умови освітлення. У відеодзвінку реалізовані власні рішення компанії для глушіння шуму й ехо, а також він має значно вищий рівень гучності порівняно з іншими пристроями на ринку.Відеодзвінок має вбудований штучний інтелект, що розпізнає людей, тварин і транспортні засоби. Користувачі можуть налаштувати виявлення і отримувати сповіщення про всі, або лише про певний тип обʼєкту.Основний канал зв’язку відеодзвінка — Wi-Fi з дальністю до 500 метрів за відсутності перешкод, та до 30 метрів навіть крізь бетонні стіни. Цього більш ніж достатньо для стабільної роботи, наприклад, у великому приватному будинку. Для інженерів монтажу це означає менше клопоту під час встановлення, адже не потрібно розміщувати роутер безпосередньо біля входу. Навіть якщо з’єднання через Wi-Fi зникне, DoorBell все ще на звʼязку з хабом Ajax завдяки резервному каналу зв’язку — радіопротоколам Jeweller і Wings. Обидві технології виявляють завади й глушіння, а вбудована функція радіочастотного гопінгу додатково посилює захищеність каналу.Завдяки власному відеопротоколу JetSparrow відео миттєво передається із пристрою безпосередньо у застосунки Ajax із мінімальною затримкою. Це також гарантує конфіденційність даних, адже до процесу не залучені треті сторони.Окрім функціональності, DoorBell має красивий та естетичний вигляд. Компактний корпус пристрою легко розміщується навіть в обмеженому просторі, як-от на вузьких або прилеглих до стіни одвірках. Мінімалістичний дизайн пристрою, представлений у чотирьох нейтральних кольорах, гармонійно доповнить будь-який інтер’єр. Крім того, кнопку дзвінка обрамляє кольорове світлодіодне кільце, яке є не лише стильним, а й функціональним елементом: воно відображає поточний стан пристрою.