Ajax Systems здобула визнання Security & Fire Excellence Awards 2024

4 декабря 2024, 23:14

Компанію Ajax визнано кращим виробником систем безпеки та протипожежних систем на престижній премії Security & Fire Excellence Awards 2024 у Великій Британії.



Щорічна премія Security & Fire Excellence Awards за підтримки IFSEC та FIREX слугує орієнтиром для визнання видатних досягнень у сферах безпеки та пожежної галузі. Нагороди присуджуються компаніям та окремим особам, які продемонстрували виняткову ефективність, передові рішення та відданість покращенню рівня безпеки та захисту в глобальному масштабі.

"Ми надзвичайно раді, що нас відзначили нагородою Security & Fire Excellence Awards 2024. Це визнання відображає відданість нашої команди створенню інноваційних рішень, які встановлюють нові стандарти в галузі. Ми пишаємося тим, що нас визнали одними з найкращих, і будемо продовжувати розширювати межі можливого у сфері безпеки та протипожежних технологій", - Валентин Гриценко,CMO у Ajax Systems."Ми надзвичайно пишаємося тим, що Ajax Systems визнана кращим виробником систем безпеки та протипожежних систем. Пожежна безпека завжди була у пріоритеті нашої стратегії, і перемога в цій категорії підкреслює ефективність, надійність наших технологій", -Пол Поуп, Global Head of Fire and Life Safety Business у Ajax Systems.Ajax Systems постійно отримує визнання британської професійної спільноти з безпеки, зокрема IFSEC & FIREX, яка регулярно включає компанію до списку фіналістів у багатьох категоріях. У 2017 році Ajax Systems стала переможцем у номінації «Продукт року в галузі охоронної сигналізації або зовнішнього стримування». Компанія була визнана фіналістом чотирьох нагород і перемогла в категорії «Ініціатива року в галузі безпеки та пожежної безпеки ESG» на церемонії нагородження Security & Fire Excellence Awards 2023.KeyPad TouchScreen Jeweller отримав нагороду PSI Premier Awards 2024 як «Продукт року в галузі контролю доступу». На церемонії Security Awards 2024 у Великобританії, організованій Corporate Vision, компанія була визнана найкращим виробником обладнання для забезпечення безпеки розумного будинку.