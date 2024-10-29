29 октября 2024, 11:45

В Одесі чоловіка засудили на 5 років за TikTok-відео про мобілізацію

Фігуранту дали випробувальний термін один рік.

Від реального терміну ув'язнення його врятувала угода зі слідством та визнання вини. Також у нього конфіскували iPhone.


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