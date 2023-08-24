BAKOTECH набула статусу авторизованого партнера Cloudflare з надання послуг

24 августа 2023, 11:15

BAKOTECH отримав високий рівень визнання від вендора Cloudflare — статус Authorized Service Delivery Partner.



Статус авторизованого партнера означає, що BAKOTECH тепер не лише дистриб’ютор рішень Cloudflare, а й провайдер сервісних рішень для Cloudflare One, платформи “network-as-a-service” з нульовою довірою, яка поєднує в собі сервіси мережевого підключення з сервісами безпеки Zero Trust.

Зокрема йдеться про послуги з консультування, впровадження та міграції, керування — і все це зрозумілою мовою для замовника. Так наші партнери та замовники отримають більш комфортне і швидке виконання поставлених завдань.

“Ми цінуємо час, який ви витратили на те, щоб продемонструвати свою здатність надавати якісні рішення та послуги в галузі технологій кібербезпеки, включно з архітектурою мереж з нульовою довірою. Ми раді нагородити вас цією ексклюзивною відзнакою за ваше прагнення до досконалості, інновацій та надання виняткових послуг вашим клієнтам, і ми впевнені, що ви продовжите процвітати у партнерстві з нами”, — йдеться у повідомленні від команди Cloudflare Global Partner Services.



Дякуємо Cloudflare за довіру нашому професіоналізму. Визнання від наших вендорів мотивує нас на нові досягнення.