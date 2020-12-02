Transcend удостоилась сразу трёх наград Taiwan Excellence Awards

Компания Transcend Information сообщает, что три новейших устройства были удостоены награды Taiwan Excellence Award 2021.
Речь идёт о таких продуктах, как видеорегистратор DrivePro 10, флеш-накопитель JetFlash 920 USB и концентратор HUB5C 6-в-1 USB Type-C.
Компания Transcend развивалась в условиях быстро меняющейся отрасли, сумев в итоге стать надёжным поставщиком продуктов памяти. За прошедшие три десятилетия своей истории производитель неизменно следовал традиции высокого качества, что принесло ему успех и уважение. И хотя этот год оказался сложным из-за пандемии COVID-19, компания сумела выстоять, удовлетворяя спрос на мировом рынке. Это стало возможным благодаря сильной команде из инженеров и разработчиков на Тайване. Технический опыт и обширные знания в деле создания инновационных и полезных продуктов, позволил Transcend 14-й год завоевать почётное звание одного из лучших глобальных тайваньских брендов. Компания с оптимизмом смотрит в будущее, планируя продолжить разработку инновационных продуктов, предназначенных для простых потребителей и предприятий со всего мира.
Видеорегистратор Transcend DrivePro 10 оснащён CMOS-датчиком STARVIS, обеспечивающим чёткое изображение с высоким разрешением и превосходными насыщенными цветами даже при слабом освещении. Это делает его идеальным решением для съёмки как днём, так и ночью. Поддерживая запись 1080P Full HD со скоростью 60 кадров в секунду, DrivePro 10 способен зафиксировать каждую важную деталь на дороге, например, номерные знаки. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к другим устройствам посредством приложения Transcend DrivePro, благодаря чему обеспечивается быстрый доступ к видеозаписям. DrivePro 10 имеет компактные размеры, его можно легко установить на лобовое или заднее стекло или спрятать за зеркалом заднего вида вне поля зрения, обеспечив водителю полный обзор окружающей обстановки.
JetFlash 920 – это компактный флеш-накопитель USB, сочетающий в себе отличную производительность и высокую надёжность. Обладая скоростью чтения 420 МБ/с и записи 400 МБ/с, это устройство подойдёт для приложений с интенсивной записью. JetFlash 920 имеет ёмкость до 256 ГБ и исполнен в лёгком алюминиевом корпусе, благодаря которому выглядит скорее не только как продвинутое технологичное устройство, но как и модный аксессуар.
Transcend HUB5C оснащён двусторонним разъёмом USB Type-C с интерфейсом USB 3.1 Gen 2, обеспечивающим потрясающую скорость передачи данных. Имея два порта USB-C (один для быстрой зарядки, один для передачи данных), два порта USB-A, слот для SD-карт и слот для карт microSD, это устройство является идеальным дополнением к вашему новому мобильному телефону с разъёмом Type-C, планшету или ноутбуку. Он отлично подойдёт для использования с новейшими iPad Pro или MacBook. HUB5C тонкий и лёгкий, что делает его отличным портативным компаньоном для работы или развлечений.