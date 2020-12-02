Transcend удостоилась сразу трёх наград Taiwan Excellence Awards

2 декабря 2020, 15:45

Компания Transcend Information сообщает, что три новейших устройства были удостоены награды Taiwan Excellence Award 2021.

Речь идёт о таких продуктах, как видеорегистратор DrivePro 10, флеш-накопитель JetFlash 920 USB и концентратор HUB5C 6-в-1 USB Type-C.

Компания Transcend развивалась в условиях быстро меняющейся отрасли, сумев в итоге стать надёжным поставщиком продуктов памяти. За прошедшие три десятилетия своей истории производитель неизменно следовал традиции высокого качества, что принесло ему успех и уважение. И хотя этот год оказался сложным из-за пандемии COVID-19, компания сумела выстоять, удовлетворяя спрос на мировом рынке. Это стало возможным благодаря сильной команде из инженеров и разработчиков на Тайване. Технический опыт и обширные знания в деле создания инновационных и полезных продуктов, позволил Transcend 14-й год завоевать почётное звание одного из лучших глобальных тайваньских брендов. Компания с оптимизмом смотрит в будущее, планируя продолжить разработку инновационных продуктов, предназначенных для простых потребителей и предприятий со всего мира.Видеорегистратор Transcend DrivePro 10 оснащён CMOS-датчиком STARVIS, обеспечивающим чёткое изображение с высоким разрешением и превосходными насыщенными цветами даже при слабом освещении. Это делает его идеальным решением для съёмки как днём, так и ночью. Поддерживая запись 1080P Full HD со скоростью 60 кадров в секунду, DrivePro 10 способен зафиксировать каждую важную деталь на дороге, например, номерные знаки. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к другим устройствам посредством приложения Transcend DrivePro, благодаря чему обеспечивается быстрый доступ к видеозаписям. DrivePro 10 имеет компактные размеры, его можно легко установить на лобовое или заднее стекло или спрятать за зеркалом заднего вида вне поля зрения, обеспечив водителю полный обзор окружающей обстановки.JetFlash 920 – это компактный флеш-накопитель USB, сочетающий в себе отличную производительность и высокую надёжность. Обладая скоростью чтения 420 МБ/с и записи 400 МБ/с, это устройство подойдёт для приложений с интенсивной записью. JetFlash 920 имеет ёмкость до 256 ГБ и исполнен в лёгком алюминиевом корпусе, благодаря которому выглядит скорее не только как продвинутое технологичное устройство, но как и модный аксессуар.

Transcend HUB5C оснащён двусторонним разъёмом USB Type-C с интерфейсом USB 3.1 Gen 2, обеспечивающим потрясающую скорость передачи данных. Имея два порта USB-C (один для быстрой зарядки, один для передачи данных), два порта USB-A, слот для SD-карт и слот для карт microSD, это устройство является идеальным дополнением к вашему новому мобильному телефону с разъёмом Type-C, планшету или ноутбуку. Он отлично подойдёт для использования с новейшими iPad Pro или MacBook. HUB5C тонкий и лёгкий, что делает его отличным портативным компаньоном для работы или развлечений.