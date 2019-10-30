Transcend представляет HUB5C: USB-хаб 6-в-1 с разъемом Type-C

30 октября 2019, 10:45

Компания Transcend представляет многофункциональный USB-хаб 6-в-1 —HUB5C.

Хаб имеет интерфейс USB 3.1 Gen 2, обеспечивающий невероятно высокую скорость передачи данных, что делает это устройство идеальным дополнением для смартфонов, ланшетов, ноутбуков, iPad Pro 2018 или MacBook, которые оснащены интерфейсом Type-C. Тонкий и легкий USB-хаб с интерфейсом Type-C и

поддержкой функции Plug-and-Play отличается простотой подключения и без лишних хлопот позволяет повысить продуктивность пользователя.

Он допускает подключение различных периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры, флэш-накопители USB, внешние жесткие диски и портативные

твердотельные накопители, а также предоставляет возможность напрямую считывать с помощью настольного компьютера или других портативных устройств карты памяти microSD или SD. Два порта Type-C обеспечивают возможность одновременно подзаряжать

подключенное устройство и копировать с него данные.



Благодаря наличию двух портов USB-C для реализации быстрой зарядки и передачи данных, а также двух портов типа USB-A и двух слотов для установки карт SD и microSD, хаб Transcend 6-в-1 с разъемом Type-C позволяет с легкостью расширить функциональность смартфонов,

планшетов, ноутбуков, MacBook или iPad Pro 2018, оснащенных интерфейсом USB Type-C.



Transcend HUB5C имеет два дополнительных порта USB Type-A с поддержкой стандарта USB 3.1 Gen 1, позволяющие подключать флэш-накопители USB, внешние жесткие диски, портативные твердотельные накопители и другие периферийные устройства, такие как мышь, клавиатура или вентиляторы с питанием по USB. Кроме того, HUB5C настолько тонок, легок и компактен, что вы постоянно можете носить его с собой — идеальное решение для работы и отдыха.



В одном из портов Type-C HUB5C реализована поддержка зарядки USB PD (Power Delivery) по технологии pass-through с мощностью 60 Вт. К порту можно подключить зарядное устройство ноутбука или использовать устройства типа power bank с поддержкой USB PD.



Также HUB5C может служить кард-ридером для карт памяти типа SD (UHS-II) и microSD (UHS-I) со скоростью передачи данных до 285 МБ/с и до 95 МБ/с соответственно. Чтобы после съемки сразу получить доступ к отснятым материалам с персонального компьютера, необходимо лишь извлечь из цифровой камеры карту памяти.