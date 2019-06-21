Transcend представляет широкую линейку продуктов с USB Type-C

21 июня 2019, 10:15

Transcend предлагает широкий спектр продуктов, оснащенных портами USB Type-C, в том числе, внешние жесткие диски, портативные твердотельные накопители, флэш-накопители и кард-ридеры.

Эти устройства обеспечивают возможность быстрой и легкой передачи больших объемов данных между настольными ПК, ноутбуками и компьютерами Mac®, которые оснащены интерфейсами USB Type-C или USB 3.1, а также мобильными устройствами с поддержкой OTG-технологии.

Жесткие диски Transcend StoreJet 25M3C снабжены портом USB Type-C и поддерживают интерфейс USB 3.1 Gen 1, а также имеют трехступенчатую защиту от ударов, соответствующую требованиям военного стандарта США для защиты от падения. Стильный и компактный Transcend StoreJet 25C3S выполнен в алюминиевом корпусе и оснащен разъемом Type-C, а в комплект его поставки входят как кабель USB Type-C, так и кабель-переходник USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать данную модель к настольным и портативным компьютерам с интерфейсами USB Type-C или USB 3.1.Накопитель StoreJet 25M3C представлен версией объемом 2 ТБ, в то время как StoreJet 25C3S поставляется в вариантах емкостью 1 и 2 ТБ.Портативные твердотельные накопители Transcend способны удовлетворить требованиям самого широкого круга пользователей и поставляются в различных вариантах, отличающихся скоростью передачи данных, типом корпуса и функциональностью. В линейку портативных твердотельных накопителей с интерфейсом Type-C вошла модель ESD350C, помещенная в элегантный силиконовый корпус темно-синего цвета, который обеспечивает защиту и ударопрочность этого устройства. Эта модель позволяет передавать данные с впечатляющей скоростью, достигающей 1050 МБ/с. ESD250C и ESD240C поставляются в легких металлических корпусах и отличаются не только высокой ударопрочностью, но и высокой скоростью передачи данных (до 520 МБ/с). Имея размеры кредитной карты, компактная модель ESD230C легко умещается в портмоне или кошельке, позволяя при этом копировать данные со скоростью до 520 МБ/с. В комплект поставки всех упомянутых моделей входят кабель USB Type-C и кабель-переходник USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать эти накопители к настольным и портативным компьютерам, оснащенным интерфейсами USB Type-C или USB 3.1, а также к мобильным устройствам с поддержкой технологии OTG и игровым приставкам.

Портативные накопители Transcend ESD230C и ESD350C поставляются в вариантах емкостью 240, 480 и 960 ГБ, устройства ESD250C имеют емкость 960 ГБ, в то время как модель ESD240C представлена версиями объемом 120, 240 и 480 ГБ.



Оснащенные разъемом USB 3.1 Gen 1 Type-C, флэш-накопители Transcend JetFlash 850 поддерживают технологию USB OTG и обеспечивают передачу данных на скорости до 130 МБ/с. Выполненная по технологии Chip On Board, модель JetFlash 850 отличается небольшим весом и эргономичным дизайном, а ее металлический корпус обеспечивает надежную защиту от пыли и брызг. Флэш-накопитель JetFlash 890 оснащен двумя типами разъемов: USB Type-C и обычным USB 3.1. Это позволяет с легкостью копировать файлы между современными устройствами, имеющими порты USB Type-C и настольными, а также портативными компьютерами с интерфейсом USB 3.1 Gen 1.



Трехслотовый кард-ридер Transcend RDC8 может работать с широким спектром карт памяти, включая SD, microSD и CompactFlash. Благодаря своему интерфейсу USB 3.1 Gen 1, RDC8 станет идеальным выбором для быстрого и эффективного копирования данных с карт памяти на настольный или портативный компьютер, имеющий порт типа USB Type-C. Смарт кард-ридер Transcend RDC2 с поддержкой технологии OTG был специально создан для использования с Android-смартфонами и планшетами, оснащенными разъемами USB Type-C. Помимо слотов для карт памяти SD и microSD, Transcend RDC2 также имеет разъем USB Type-A, который обеспечивает возможность подключения флэш-накопителя USB, клавиатуры или мыши к смартфону или планшету под управлением ОС Android.



Transcend Elite — это фирменный программный пакет, совместимый с macOS®, Windows и Android, который помогает пользователю работать со своими данными и файлами. Приложения для ПК и мобильных устройств доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта Transcend или Google Play. Transcend Elite позволяет создавать и восстанавливать резервные копии, шифровать данные, синхронизировать файлы и выполнять облачное резервное копирование.

