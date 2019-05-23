Transcend представляет новый портативный противоударный HDD StoreJet 25M3C

23 мая 2019, 10:45

Компания Transcend Information Inc., мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет портативный противоударный жесткий диск StoreJet 25M3C с интерфейсом USB Type-C.

Накопитель StoreJet 25M3C сочетает в себе невероятное быстродействие интерфейса USB 3.1 Gen 1, обширный объём памяти 2 ТБ и трёхуровневую систему защиты, позволяя пользователю наслаждаться высокой скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства. В комплект поставки этого накопителя входит как кабель USB Type-C, так и кабель USB Type-C на Type-A, что позволяет использовать эту модель как с устаревшими, так и самыми новыми устройствами и компьютерами.

Трехступенчатая защита соответствует военным стандартам США защиты от ударов и падений, и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой информации. Система имеет три уровня защиты:

1. Нескользящая силиконовая внешняя оболочка;

2. Внутренняя демпфирующая подвеска жесткого диска, которая позволяет амортизировать удары;

3. Усиленный жесткий корпус, который помогает минимизировать повреждения при случайном падении устройства.



Внешний жесткий диск StoreJet 25M3C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 5 Гб/с. В комплект поставки StoreJet 25M3C входит как кабель USB Type-C на USB Type-C, так и кабель USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать накопитель к настольным компьютерам и ноутбукам, оснащенных интерфейсами USB Type-C или USB 3.1.

При использовании вместе с программным обеспечением Transcend Elite, многофункциональная кнопка обеспечивает возможность в одно касание сформировать независимую резервную копию наиболее важных файлов, синхронизировав архивные данные с актуальной информацией, хранимой на ноутбуке или настольном компьютере. А также позволяет выполнить переподключение к ПК без необходимости физического отсоединения и подсоединения устройства.



Transcend Elite — это фирменный программный пакет, совместимый с macOS, Windows и Android, который помогает пользователю работать со своими данными и файлами. Приложения для ПК и мобильных устройств доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта Transcend или Google Play Store. Transcend Elite позволяет создавать и восстанавливать резервные копии, шифровать данные, синхронизировать файлы и выполнять облачное резервное копирование.



В настоящий момент представлен портативный противоударный накопитель Transcend StoreJet 25M3C емкостью 2 ТБ, который поставляется с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.