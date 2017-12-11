Transcend StoreJet 200 – внешний "винчестер" для MAC-ов

11 декабря 2017, 9:45

Компания Transcend «отметилась» анонсом нового 2,5-дюймового внешнего HDD, ориентированного на использование владельцами компьютеров MAC - StoreJet 200.



Новинка представлена вместимостью до 2ТБ.

Этот продукт производителя получил алюминиевый корпус. Размеры устройства - 114,5 × 78,5 × 9,95 мм, а его вес – 133 грамма. Для подключения к ПК имеется порт USB 3.0 Type-C.Производитель декларирует возможность использования владельцами StoreJet 200 фирменного программного обеспечения Transcend Elite, которое позволяет выполнять резервное копирование, шифрование данных плюс создание резервных копий в «облаке».Производитель предоставляет на это свое изделие 3-летнюю гарантию.Продажи должны начаться в ближайшее время.