Ubiquiti UVC-G4-DoorBell UniFi Protect G4 Doorbell з видеокамерою та Wi-Fi

31 июля 2022, 17:47

Прогресивний домофон з 5 Мп камерою, мікрофоном, динаміком 3Вт та інфрачервоним датчиком для активації по руху.

За своїми характеристиками UVC-G4-Doorbell порівняємо з повноцінною бездротовою Wi-Fi-камерою відеоспостереження, що оснащена датчиком руху, інфрачервоним підсвічуванням та мікрофоном. Тільки відеодомофон має дисплей для відображення важливих даних і кнопку дзвінка. Функції відеокамери дозволяють вести цілодобовий запис всього, що відбувається в зоні видимості.

Монтаж G4 Doorbell можна виконати у будь-якому потрібному місці біля входу, де відеодомофон зможуть побачити гості. Спілкування просте і як воно відбувається зрозуміє кожен.

Коли гість підходить до дверей, загориться дисплей домофону. При цьому окремо яскраво буде підсвічена кнопка виклику, яка натякає на те, що її потрібно натиснути. Додатковий екран може містити раніше заготовлені повідомлення. Наприклад, просити кур'єрам не дзвонити, а просто залишити посилку біля дверей.

При натисканні кнопки домофону UVC-G4-Doorbell буде активовано стандартний аналоговий дзвінок та відбудеться цифрове з'єднання з локальним сервером UniFi Protect. Дзвінок буде зареєстровано у системі. Відеозапис записується на жорсткий диск. Той, хто приймає дзвінок, знаходиться у приміщенні. Крім дзвінка, він може ще й бачити гостя. До того ж, кожен дзвінок буде дублюватися кожному зареєстрованому абоненту в системі UniFi Protect.

На смартфонах програється звуковий сигнал. І ви побачите зображення гостя, що стоїть біля дверей. Доступний двосторонній зв'язок для спілкування з відвідувачем та відкриття дверей гостю. (+р)