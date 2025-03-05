Трамп пригрозив посилити тарифи проти Канади у разі дій у відповідь

5 марта 2025, 8:45

Дональд Трамп прагне вести торгову війну проти північного сусіда в односторонньому порядку — очікуючи, що канадський уряд не впроваджуватиме мито на американський експорт у відповідь.

Після того, як ці сподівання не виправдалися, Трамп пригрозив новими заходами. У дописі на Truth Social він заявив:

Поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він запровадить мито у відповідь на США, наш взаємний тариф негайно зросте на таку саму суму!

Цікаво, що вочевидь, прагнучи принизити канадського прем’єра, називаючи його «губернатором», Трамп не знав, що в Канаді дійсно є генерал-губернатор. Це офіційний представник канадського короля, яким за сумісництвом є британський монарх Чарльз ІІІ.

