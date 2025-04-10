Країни ЄС погодили першу хвилю мит у відповідь на мита США

10 апреля 2025, 8:15

Це 25% мита на широкий спектр продуктів США, включаючи мигдаль, апельсиновий сік, птицю, соєві боби, сталь і алюміній, тютюн і яхти, у відповідь на 25% мита, запроваджені США на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

Франція, Ірландія та Італія домоглися вилучення бурбону зі списку товарів, на які накладуть мита, після того, як Трамп пригрозив, що його включення призведе до запровадження 200% мита на європейський алкоголь.Трамп вже оголосив 90-денну паузу зі взаємними зниженими тарифами. Це не торкнулося лише Китаю, для якого мита підняли до 125%.