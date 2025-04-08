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8 апреля 2025, 13:15

ЄС планує ввести 25% мита на американські товари

До списку підпадають соєві боби, рис, апельсиновий сік, тютюн, транспорт, косметика та інші товари, які США експортують до ЄС на €22 млрд щороку.


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