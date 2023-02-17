Викрито групу зловмисників, які продавали неіснуючі товари й послуги

17 февраля 2023, 12:15

Троє мешканців Кам’янського у соцмережах створили більше десятка сторінок-магазинів. Пропонували мототехніку, мобільні телефони, генератори тощо.

Також зловмисники нібито надавали послуги оренди жила на гірськолижних курортах на заході України.

За товари та послуги брали передплату на підконтрольні банківські рахунки, однак надалі припиняли спілкування з клієнтами.У такий спосіб фігуранти ошукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить понад 1,2 млн грн.Правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання зловмисників і в їхніх автівках. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, «чорнові» записи.Двом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільнику. Слідчі дії тривають.