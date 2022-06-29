Медіаконвертер RayBridge SFP 10/100/1000Mb (AFT-9000S)

29 июня 2022, 10:15

Ідеальне рішення для живлення віддалених пристроїв, таких як IP-телефони, відеокамери, точки бездротового доступу, сигналізації, контролери трафіку, датчики та пристрої стеження, які розташовані в 100 м від перетворювача PSE які підтримують IEEE802.3af / at.

IEEE 802.3 af / at, PSEПідтримка функції LFP (Link-fault-pass-through)Підтримка 16K Jumbo FrameКонтроль потоку для відео програмиПідтримка 100 / 1000 Base-X з допомогою DIP-перемикачаRJ45 підтримує автоматичну функцію MDI / MDI-XПідтримка мідного порти 10/100/1000MШвидкість автоматичного узгодження, напівдуплекс / дуплексПідтримка Ethernet захист ESDНастільний та настінний монтаж