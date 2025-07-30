10 копійок почнуть вилучати з готівкового обігу з 1-го жовтня, — НБУ

Зазначається, що ці монети припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, однак поки ними й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.
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