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30 июля 2025, 8:15

10 копійок почнуть вилучати з готівкового обігу з 1-го жовтня, — НБУ

Зазначається, що ці монети припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, однак поки ними й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.


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