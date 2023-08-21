США попереджають про санкції на турецькі компанії через допомогу РФ

21 августа 2023, 10:45

«Вашингтон залишається стурбованим тим, що Туреччина є хабом для порушення Росією санкцій, включаючи "флот-привид" для нафти з РФ, заходи в порти підсанкційних російських вантажних суден зі зброєю, а також поставки товарів, таких як електроніка західного виробництва, яка потрібна Москві», - пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що саме турецька фірма Beks Ship Management надалі постачає нафту по всьому світу і фінансує війну в Україні. Як зазначив неназваний західний дипломат, США проводять «постійний діалог з турецьким урядом з цих питань», і там сподіваються «уникнути сценарію, в якому та чи інша турецька компанія потрапить під санкції».