Італія виступила проти частини положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

19 февраля 2026, 10:15

Разом із Угорщиною Рим висловив занепокоєння через можливе внесення до санкційного списку порту Кулеві в Грузії. За даними джерел, італійська сторона побоюється, що обмеження можуть зачепити постачання газу з Азербайджану, який після скорочення імпорту з РФ став важливим енергоресурсом для Європи.



Окремо Іспанія та Італія заперечують проти санкцій щодо банку на Кубі, адже це єдина установа на острові, що працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС, яким може знадобитися консульська або фінансова підтримка.