Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone для роботи

6 сентября 2023, 15:15

Заборона введена напередодні заходу Apple (AAPL.O) наступного тижня, який, на думку аналітиків, буде присвячений запуску нової лінійки iPhone і може спричинити занепокоєння серед іноземних компаній, що працюють у Китаї, оскільки китайсько-американська напруженість зростає.