Де в ЄС працівники найбільше задоволені своєю зарплатою

Найвищий рівень занепокоєння чітко спостерігається в Південній Європі. До них належать Португалія (86%), Кіпр (86%), Греція (85%), Італія (84%), Хорватія (83%) та Іспанія (81%).

Натомість, три скандинавські країни та Нідерланди повідомляють про найменше занепокоєння щодо справедливості заробітної плати: Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) та Фінляндія (34%).Ці рівні значно нижчі за середній показник по ЄС, що вказує на довіру населення до соціальної справедливості та рівності.Німеччина (56%) та Ірландія (59%) все ще знаходяться нижче середнього показника ЄС, але помітно вище, ніж чотири країни, що знаходяться внизу списку.