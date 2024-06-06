Купуй гаджети OPPO за гарячими знижками до свята останнього дзвоника

6 июня 2024, 7:37

Закінчується черговий навчальний рік. Це радість для школярів, відповідальність для випускників, зворушливе занепокоєння батьків і вчителів.

Для когось це буде перший випускний, а для когось- перша ваша серйозна заслуга і путівка в світ дорослих. Нагородою для всіх стане якісний смартфон чи гаджет, який може бути, як помічником в навчанні, так і розрадою в хвилини відпочинку, нагородою за багаторічну працю і старанність.

ОРРО AED Україна оголошує знижки на цілий ряд смартфонів і гаджетів бренду, щоб догодити кожному клієнту.



Смартфон ОРРО Reno11F оснащений 6,7-дюймовим безрамковим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та ультрачіткою потрійною камерою: 64 Мп надчіткою основною, надширокою 8 Мп, що охоплює 112º кут огляду для зйомки пейзажів та 32-мегапіксельної селфі-камерою.

ОРРО Reno11 F 5G працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 7050, який забезпечує впевнену багатозадачність, ігрову продуктивність та виконання складних завдань, як-от захоплення відео у форматі 4K. До 8 ГБ оперативної пам'яті доступні додаткові 8 ГБ за допомогою модуля розширення пам'яті.ОРРО Reno11 F 5G з витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг впевнено протримає вас на зв'язку цілий день. А за допомогою зарядного пристрою SUPERVOOC Flash Charging потужністю 67 Вт смартфон може зарядитися до 30% всього за 10 хвилин, а до 100% - лише за 48 хвилин.

Звичайна ціна 17 999 грн. Акційна ціна (27/05-09/06) 15 999 грн



Смартфон ОРРО А78 (8/256 ГБ) пропонує подвійні стереодинаміки, блискавичну 67Вт SUPERVOOC зарядку і довговічний акумулятор ємністю 5000 мАг. Це перший телефон серії A, оснащений 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації дотику до 180 Гц.

ОРРО A78 оснащений системою камер, що включає 50 МП основну камеру та низку нових функцій, які полегшують фото та відео зйомку.

Смартфон ОРРО A78 працює на мобільній платформі Snapdragon 680 та має 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ або 128 ГБ постійної пам'яті з можливістю встановлення до 1 ТБ додаткової пам'яті через слот для карт пам'яті SD. До того ж, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8 ГБ) за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна 9 999 грн. Акційна ціна (27/05-09/06) 8 499 грн



Смартфон OPPO A18 на базі MediaTek Helio G85, оснащений потужним 5000 мАг акумулятором з великою вбудованим сховищем. Пристрій може похвалитися приголомшливим 6,56-дюймовим HD+ дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і 96% колірним охопленням DCI-P3, що забезпечує яскраві кольори і плавне зображення. Крім того, OPPO A18 також має функцію All-Day AI Eye Comfort, яка мінімізує навантаження на очі, роблячи перегляд контенту комфортним незалежно від часу доби.

OPPO A18 оснащений 8 Мп основною камерою, 2 Мп камерою з ефектом боке та 5 Мп фронтальною камерою.

OPPO A18 має 4 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ постійної пам'яті та технологією розширення пам'яті (RAM Expansion technology), що дозволяє конвертувати вільний простір постійної пам'яті в 4 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон також підтримує режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає збільшити гучність динаміка на 300%.

Звичайна ціна 5 555 грн. Акційна ціна (27/05-09/06) 4 499 грн



Планшет OPPO Pad Neo також можна придбати за святковою знижкою. Планшет працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2. Завдяки провідному в галузі 11,4-дюймовому ReadFit дисплею з частотою оновлення 90 Гц, роздільною здатністю 2.4K та співвідношенням сторін 7:5, чотирьом динамікам з технологією Dolby Atmos®, тривалій автономній роботі, а також набору розумних і зручних функцій для підключення різних пристроїв, OPPO Pad Neo забезпечує відмінні можливості для розваг з винятковим комфортом, яким користувачі можуть насолоджуватися протягом усього дня.

Живить OPPO Pad Neo динамічна комбінація підтримки швидкого заряджання SUPERVOOC 33 Вт і великого акумулятора ємністю 8 000 мАг, що забезпечує швидку підзарядку і тривале використання протягом усього дня.

Розширити місткість сховища можна додатково встановивши карту microSD до 1Тб. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна на ОРРО Pad Neo (6/128 Гб WiFi) 12 999 грн. Акційна ціна (27/05-09/06) 9 999 грн

Старша модель ОРРО Pad Neo (8/128 Гб LTE) коштуватиме 11 999 грн замість 14 999 грн у період з 27/05 по 09/06.



TWS навушники OPPO Enco Buds2 Pro оснащені 12,4-мм драйверами надвеликого розміру, а титанована вібраційна діафрагма забезпечує поліпшену жорсткість і кращу віддачу. Чудове поєднання двох мікрофонів і алгоритмів шумозаглушення зі штучним інтелектом, що також сприяє оптимальному прослуховуванню. А завдяки Bluetooth 5.3 насолоджуйтеся синхронізованим відтворенням із низькою затримкою 94 мс, що ідеально підходить для ігор та перегляду фільмів.

З Enco Buds2 Pro ви можете прослуховувати музику до 8 годин на одному заряді або розмовляти до 4 годин. Додайте до цього потужний зарядний кейс, і час автономної роботи Enco Buds2 Pro збільшиться до 38 годин відтворення музики та 20 годин у режимі розмови. Enco Buds2 Pro мають захист від пилу та води за стандартом IP55.

Звичайна ціна 2 499 грн. Акційна ціна (20/05-02/06) 1 555 грнТакож подарунок для школяра чи випускника можна обрати з інших моделей гаджетів, які також приймають участь в акції:

● Смартфон ОРРО Reno8Т : 8 999 грн замість 11 999 грн (27/05-16/06)

● Смартфон ОРРО А98: 11 999 грн замість 13 999 грн (27/05-09/06)

● Смартфон ОРРО A17k: 3 499 грн замість 4 555 грн (27/05-16/06)

● Планшет ОРРО Pad Air 4/64: 6 999 грн замість 8 999 грн (20/05-09/06)

● Планшет ОРРО Pad Air 4/128: 7 999 грн замість 9 999 грн (27/05-09/06)

● TWS навушники ОРРО Air3: 1 888 грн замість 2 499 грн (27/05-16/06)

● TWS навушники ОРРО Air3і:1 499 грн замість 1 999 грн (27/05-09/06)

● TWS навушники ОРРО Buds2: 999 грн замість 1 999 грн (27/05-09/06)

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