Греція передасть Україні 90 тисяч набоїв для гвинтівок M67, 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї та 70 гаубиць M114A1, — Міноборони Греції.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 10:05
Спальные мешки: простые правила выбора
- Технологии | Сегодня, 9:15
Греція готує для передачі ЗСУ 70 гаубиць M114A1
- Безопасность | Сегодня, 8:45
The Telegraph: Иран использует европейские порты для передачи оружия Хизбалле
- Безопасность | Сегодня, 8:15
Размером с ладонь: в Мексике выпал огромный град
- Технологии | 15 марта, 15:45
Португалія також долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів
- Бизнес | 15 марта, 15:15
Дніпро увійшов до ТОП-3 облцентрів, які витрачають найбільше коштів на оборону
- Технологии | 15 марта, 14:45
Швеція надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
- Технологии | 15 марта, 14:15
Болгарія завершила доставку в Україну обіцяних БТРів — міністр оборони Тагарев
- Безопасность | 15 марта, 13:45
В Украине представили новый алгоритм рекрутинга в ВСУ
Последние материалы
- Обзоры | 6 марта, 9:36
Новатек-Електро ЕМ-129 - лічильник електрики з керуванням зі смартфона
- Обзоры | 23 февраля, 16:20
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller – виявляє задимлення, чадний газ та підвищення температури
- Фотогалереи | 23 февраля, 15:05
Розстріляна швидка з фронту у центрі Лондона
- Фотогалереи | 22 февраля, 21:36
Пройшли випробовування безпілотної вітчизняної машини для розмінування
- Обзоры | 19 февраля, 15:07
Eaton 5SC750i – потужне ДБЖ для захисту сервера і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 12:20
be quiet! Shadow Rock Slim 2 – тонка, тиха та ефективна "башта"
- Обзоры | 5 февраля, 9:55
Ajax LightSwitch (1-gang) Jeweller – вимкне за вас
- Обзоры | 27 января, 12:16
Новатек-Електро РЕВ-225 – для керування вуличним освітленням
- Обзоры | 22 января, 8:52
SSD Patriot Burst Elite (960ГБ) – доступний та швидкий терабайт
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 10:05
Спальные мешки: простые правила выбора 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Греція готує для передачі ЗСУ 70 гаубиць M114A1 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
The Telegraph: Иран использует европейские порты для передачи оружия Хизбалле 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:15
Размером с ладонь: в Мексике выпал огромный град 0.00
- Технологии | 15 марта, 15:45
Португалія також долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів 0.00
- Бизнес | 15 марта, 15:15
Дніпро увійшов до ТОП-3 облцентрів, які витрачають найбільше коштів на оборону 0.00
- Технологии | 15 марта, 14:45
Швеція надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України 0.00
- Технологии | 15 марта, 14:15
Болгарія завершила доставку в Україну обіцяних БТРів — міністр оборони Тагарев 0.00
- Безопасность | 15 марта, 13:45
В Украине представили новый алгоритм рекрутинга в ВСУ 0.00