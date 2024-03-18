18 марта 2024, 9:15

Греція готує для передачі ЗСУ 70 гаубиць M114A1

Греція передасть Україні 90 тисяч набоїв для гвинтівок M67, 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї та 70 гаубиць M114A1, — Міноборони Греції.


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