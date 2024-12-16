Укроборонпром почав складання штурмових гвинтівок BREN-2

16 декабря 2024, 10:45

У листопаді 2024 року на одному з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2.

Це – практичне продовження співпраці з Česká zbrojovka – дочірнею компанією Colt CZ (Чеська Республіка).Угода з Česká zbrojovka, яка передбачає локалізацію складання, а надалі – повне виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні, була укладена 16 липня поточного року.«Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО», – зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.