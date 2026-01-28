Казахстанські ДШВ виходять на дрібносерійне складання БпЛА

28 января 2026, 16:30

У Десантно-штурмових військах Казахстану офіційно підтверджено розгортання майстерні повного циклу робіт із безпілотними авіаційними системами — від складання та налаштування до контрольних випробувань і передачі готових апаратів у підрозділи.



За заявленими темпами підрозділи вже перевищують планку у 100 дронів на місяць, а сама майстерня функціонує з грудня 2025 року.

Казахстан переводить БпЛА з категорії «закупили й видали» у категорію постійного військового циклу: техніка має збиратися, ремонтуватися, перевірятися й повертатися в стрій без критичної залежності від зовнішнього сервісу.Для армії це означає коротший час від поломки до відновлення, а також контроль над конфігураціями під конкретні завдання підрозділів. Якщо зберегти темп “100+” щомісяця, це дає щонайменше 1200 апаратів на рік лише в межах одного роду військ — тобто вже рівень системного насичення, а не «пілотного проєкту».Другий важливий маркер — кадри та навчання. Підрозділи БпЛА у ДШВ сформували два роки тому, і за цей час вони, судячи з повідомлення, пройшли шлях від експлуатації до власного виробництва й ремонту.У 2026 році планується запуск підготовки операторів на базі навчального центру ДШВ, із прив’язкою до практичного застосування на навчаннях «Десант-2025», де дрони виконували розвідку, коригування вогню, завдання ураження та підтримку управління підрозділами в режимі реального часу. Це вказує, що БпЛА для них — не “окремий гурток”, а інтегрований інструмент бойового управління.

Казахстан фіксує безпілотники як базову, регулярну спроможність військ — із виробничим контуром усередині армії, із підготовкою операторів і з практикою застосування. Це не «сенсація про новий дрон», а ознака того, що уроки сучасних війн в регіоні переведені в бюрократію, штат і щомісячний план випуску.