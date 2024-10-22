В Україні ускладнюють процес складання іспиту для отримання прав

22 октября 2024, 9:15

Тепер у салоні встановлюють камеру, яка знімає все на 360 градусів і записують увесь звук в авто. Це виключає можливість поширених раніше маніпуляцій.



Ціль нововведення – боротися в корупцією. Це вже діє на Київщині, Вінниччині, Львівщині та Одещині.