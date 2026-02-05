Бангладеш запускає виробництво БпЛА з Китаєм

5 февраля 2026, 8:45

ВПС Бангладеш підписали з CETC International (G2G) угоду про створення в країні підприємства з виробництва й складання БпЛА з передачею технологій; завершення проєкту декларують до кінця 2026 року.

Сенс для Дакки цілком зрозумілий: власна лінія дає не “чарівний дрон”, а контроль над ремонтом, ресурсом, запчастинами й модернізаціями — тобто стійкість у кризі й швидкість масштабування. Якщо заяви про MALE-клас і VTOL підтвердяться, Бангладеш отримує гнучкий інструмент для морського спостереження в Бенгальській затоці, прикордонного моніторингу та реагування на стихійні лиха, паралельно нарощуючи військовий компонент (розвідка/цілевказання).Для Китаю це ще один “якір” у Південній Азії: експорт дронів дедалі частіше продається не як разова поставка, а як довга залежність від сервісу, софту, каналів зв’язку та навчання. У такій моделі “передача технологій” може означати дуже різні речі — від викруткового складання до доступу до критичних алгоритмів, прошивок і криптозахисту лінків.У регіональному вимірі це також тест для Індії: поява локальної дронової бази під китайською парасолькою піднімає питання сумісності, кібербезпеки й балансу впливів у Бенгальській затоці.Це швидше про індустріальний суверенітет і політичну вагу, ніж про один конкретний БпЛА. Якщо локалізація буде глибокою, Бангладеш отримає довгий горизонт автономії; якщо ні — просто перенесе залежність з імпорту готових виробів на імпорт комплектуючих і сервісу.