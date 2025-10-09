Бангладеш підписав контракт на закупівлю китайських винищувачів J-10CE

9 октября 2025, 9:45

Бангладеш планує придбати 20 багатоцільових винищувачів Chengdu J-10CE китайського виробництва до 2027 року в межах контракту вартістю 2,2 млрд доларів США.

Мета угоди — модернізація ВПС та суттєве зміцнення національної системи протиповітряної оборони.На даний момент ВПС Бангладеш експлуатують 16 винищувачів МиГ-29, 50 F-7 та 30 J-7, що є застарілими платформами китайського походження. Для підготовки льотного складу використовуються 20 навчально-бойових K-8 Karakorum та 6 російських Як-130. Очікується, що нові літаки J-10CE замінять частину старого парку і створять основу для формування єдиної тактичної лінії з сучасними радарами, системами РЕБ та керованим озброєнням китайського виробництва.Контракт із Китаєм, за даними азійських джерел, передбачає постачання літаків у стандартній експортній конфігурації J-10CE (аналог J-10C, що стоїть на озброєнні ВПС НВАК), оснащених радіолокаційною станцією з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), інтегрованими системами управління озброєнням і можливістю застосування ракет PL-15 дальньої дії. Винищувач також має покращену маневреність, цифрову авіоніку та малопомітність у радіолокаційному спектрі.Для Китаю ця угода стане ще одним свідченням зростання експорту бойової авіації в Південній Азії — після контрактів із Пакистаном та М’янмою. Для Бангладеш — це крок до зниження залежності від радянської техніки й поступового переходу до китайських стандартів озброєння. Очікується, що перші літаки прибудуть до країни у 2026 році, а повна інтеграція у бойові підрозділи завершиться протягом 2027-го.