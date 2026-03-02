2 марта 2026, 16:45

Папа римский призвал священников не писать проповеди с помощью ИИ

"Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы их не двигаем, они отмирают, так и мозг нужно использовать, поэтому и наш интеллект нужно кое-как тренировать, чтобы не потерять эту способность", — отметил Лев XIV.



Кроме того, папа подчеркнул, что "настоящая проповедь — это делиться верой", а искусственный интеллект, по его словам, никогда не сможет этого.



"Если мы можем предложить инкультурированное служение в месте, в приходе, где мы работаем, люди хотят видеть нашу веру, наш опыт познания и любви к Иисусу Христу", — подчеркнул папа.

