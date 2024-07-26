На вооружение ВМС Израиля поступили 2 новых десантных корабля

26 июля 2024, 14:45

«Чтобы обеспечить региональное превосходство и способность Израиля защитить себя на любом необходимом театре военных действий, мы продолжаем расширять наш арсенал. Два новых десантных корабля, которые мы получаем, символизируют эти усилия: инструменты, которые обновляют важный оперативный потенциал с расширенными возможностями»,- заявил глава Минобороны Израиля на церемонии запуска в г. Хайфа.