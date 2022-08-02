По словам посла Украины в Великобритании, речь идет о противоминных кораблях. Наши военные уже проходят обучение на этих кораблях.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 11:45
Як контролювати сайти - відео
- Технологии | Сегодня, 11:15
Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей
- Технологии | Сегодня, 10:45
Катар перечислил пять миллионов долларов для МОЗ Украины
- Связь | Сегодня, 10:15
Київстар пропонує заощадити з тарифом Твій Старт
- Железо | Сегодня, 9:45
Монітор Legion Y25g-30 від Lenovo з найвищою частотою оновлення екрана
- Железо | Сегодня, 9:15
MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD) - 2-діапазонний бездротовий маршрутизатор
- Железо | Сегодня, 8:23
Teltonika TCR100 - компактний LTE-маршрутизатор промислового класу з LTE cat.6
- Железо | Вчера, 23:40
Маршрутизатор-шлюз для UniFi - Ubiquiti UniFi Security Gateway (USG)
- Железо | Вчера, 22:21
Teltonika FM125 - трекер із антенами GNSS
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 16:53
Самое интересное за неделю. Выпуск 25 (2022) - безгалогеновые кабели и мощный маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM
- Аналитика | 24 июля, 18:02
Самое интересное за неделю. Выпуск 24 (2022) - бойцы ВСУ уже учатся на Gepard и обещают утопить Черноморский флот РФ
- Фотогалереи | 24 июля, 14:17
Нові фігурки від Lego по мотивам захисників "Азовсталі"
- Обзоры | 19 июля, 23:40
Gelius Pro Smart TV Box AirMax GP-TB001 - смарт-TV с украинским характером
- Фотогалереи | 19 июля, 11:06
Первые танки Abrams прибыли в Польшу
- Аналитика | 17 июля, 21:47
Самое интересное за неделю. Выпуск 22-23 (2022) - новые ракеты для HIMARS и антидроны Wingman
- Обзоры | 15 июля, 14:02
Karcher K2 Basic – домашняя минимойка с хорошей эффективностью
- Обзоры | 14 июля, 23:24
Seagate SkyHawk Al – почему эти диски одни из лучших для систем видеонаблюдения!
- Фотогалереи | 8 июля, 9:14
Остров Змеиный снова в составе Украины - фото военных
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 11:45
Як контролювати сайти - відео 5.00
- Железо | Позавчера, 22:49
Відеореєстратор Teltonika DualCam 5.00
- Железо | Позавчера, 17:47
Ubiquiti UVC-G4-DoorBell UniFi Protect G4 Doorbell з видеокамерою та Wi-Fi 5.00
- Железо | Вчера, 22:21
Teltonika FM125 - трекер із антенами GNSS 5.00
- Железо | Вчера, 20:52
Teltonika TSW210 - маленький промисловий комутатор з чудовим функціоналом 5.00
- Железо | Вчера, 19:32
Mikrotik CRS504-4XQ-IN - 100G керований комутатор 3 рівня в компактному корпусі 5.00
- Железо | Позавчера, 22:14
"Прокачанний" маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM 5.00
- Железо | Позавчера, 16:43
Потужний маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM в форм-факторі 1U 5.00
- Железо | 29 июля, 11:45
Що таке безгалогенові кабелі та навіщо їх використовувати? 5.00