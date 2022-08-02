2 августа 2022, 11:15

Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей

По словам посла Украины в Великобритании, речь идет о противоминных кораблях. Наши военные уже проходят обучение на этих кораблях.


Оцените новость:
  • 0 оценок