22 апреля 2022, 12:15

Британия отправит ВСУ бронированные ракетные установки Stormer

Британия вскоре отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информированные источники в Минобороны.

Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери.

Stormer производится компанией BAE Systems, для ее управления требуется всего три человека (командир, водитель и стрелок) и ракеты Starstreak.

Этими ракетами можно сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты.

Эксперты называют их "лучшим комплектом", который был когда-либо отправлен западным государством.
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