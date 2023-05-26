В порт Осло зашел самый большой военный корабль мира

«Арктический вызов» — это морские маневры НАТО, которые в этом году начнутся 29 мая в Арктике. Не считая кораблей, в них будет задействовано 3 000 военных и 150 самолетов из 14 стран.
ТТХ «Gerald R. Ford»
1.Длина − 337 м.
2.Полное водоизмещение − 98 425 т.
3.Ширина по ватерлинии − 41 м, наибольшая − 78 м.
4.Высота − 76 м.
5.Двигатели − 2 ядерных реактора Bechtel A1B по 700 МВт.
6.Скорость − 30 узлов (56 км/ч).
7.Дальность плавания не ограничена (ее как раз и обеспечивают атомные силовые установки).
8.Автономность плавания по провианту 100 суток и 30 суток по авиатопливу.
9.Экипаж − 4 660 человек.
10.Вооружение − 90 самолетов и вертолетов разного типа.