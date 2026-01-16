Німеччина заявила про участь у посиленні безпеки Гренландії та Арктики в рамках НАТО, підкресливши, що регіон потребує комплексного захисту та уваги союзників.
Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що наразі обговорюються лише можливі заходи, конкретні рішення ще не ухвалені.
16 января 2026, 10:15
Німеччина і НАТО готують комплексний захист Гренландії та Арктики, - Пісторіус
Німеччина заявила про участь у посиленні безпеки Гренландії та Арктики в рамках НАТО, підкресливши, що регіон потребує комплексного захисту та уваги союзників.
