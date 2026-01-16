Німеччина і НАТО готують комплексний захист Гренландії та Арктики, - Пісторіус

16 января 2026, 10:15

Німеччина заявила про участь у посиленні безпеки Гренландії та Арктики в рамках НАТО, підкресливши, що регіон потребує комплексного захисту та уваги союзників.



Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що наразі обговорюються лише можливі заходи, конкретні рішення ще не ухвалені.