Netflix отказалась от покупки Warner Bros. Борьбу выиграла Paramount

27 февраля 2026, 13:15

В декабре стриминговый гигант Netflix заключил сделку на сумму $82,7 млрд по приобретению студийного и стримингового бизнеса Warner Bros.

Но борьбу за компанию вел американский киногигант Paramount. Его глава так хотел заполучить Warner Bros, что, по данным WSJ, обещал президенту США "радикально изменить" раздражающий его канал CNN (он входит в группу Warner Bros).



В итоге, как пишет Bloomberg, Paramount предложил Warner Bros $111 млрд, а Netflix заявила, что не будет перебивать это предложение, поскольку оно больше "не является финансово привлекательным".