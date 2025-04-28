5 популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев

28 апреля 2025, 8:45

Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов в Украине — рассказываем, какие проекты вошли в список стриминговой платформы.



"Садовник"

Рикардо работает в элитном ЖК, ухаживая за садами и парками. Однако его роль гораздо глубже, чем просто работа с растениями. Наблюдая за жителями, он узнает их темные тайны и желания. Садовник становится свидетелем не просто перемен в природе, но и в жизни людей.



"Черное зеркало", 7 сезон

В новом сезоне культовый сериал вернулся к своему классическому стилю. Здесь снова поднимают темы технологического прогресса, развития компьютерных систем и гаджетов и то, чем все это может угрожать человечеству. 7 сезон состоит из шести самостоятельных эпизодов.



"Пульс"

Врач Дэнни Симс занимает высокую и ответственную должность в травматологическом центре Майами. На город обрушился ураган, медиков не хватает, а количество сложных пациентов увеличивается. Дэнни приходится сталкиваться с испытаниями, преодолевать стереотипы и решать трудности в отношениях с одним из врачей.



"Юношество"

Детективная драма рассказывает историю 13-летнего подростка Джейми, которого внезапно арестовывают за убийство его одноклассницы. С этого момента жизнь его семьи переворачивается с ног на голову. Родители юноши пытаются всеми силами защитить сына и доказать его невиновность.



"Пропавшие девушки: Серийный убийца с Лонг-Айленда"

Документальный сериал из 3 эпизодов расскажет о жуткой серии убийств, которые случились в Гилго-Бич. Невымышленные истории, через которые пришлось пройти, расскажут жертвы, которым удалось уцелеть, и их близкие.



